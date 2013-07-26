Нацбанк Казахстана опровергает слухи о девальвации тенге
Национальный Банк заявляет, что в настоящее время отсутствуют как внутренние, так и внешние причины для девальвации тенге. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции на сайте profinance.kz сообщил председатель Национального банка РК Григорий Марченко, передает Today.kz.
«Национальный Банк считает необходимым в очередной раз опровергнуть информацию о возможной девальвации тенге по отношению к доллару США, которая периодически «вбрасывается» в интересах различных групп. За последние четыре с половиной года с февраля 2009 года слухи об очередной девальвации национальной валюты появлялись уже более 15 раз», - говорится в ответе Марченко на соответствующий вопрос читателей.
По его словам, «в условиях благоприятной внешней экономической конъюнктуры и стабильного макроэкономического положения в Казахстане причин для девальвации тенге нет».
«Среди фундаментальных факторов, определяющих внешние условия для курсовой политики национальной валюты, особенно выделяются уровень мировых цен на энергоносители и колебания курсов валют стран – торговых партнеров Казахстана. Цены на нефть на мировом рынке сохраняются на высоком уровне, составляя более 100 долларов США за баррель. Более того, в последние месяцы наблюдается тенденция их роста.
Курсы национальных валют стран-торговых партнеров Казахстана по отношению к иностранным валютам демонстрируют стабильность, а их колебания не являются значительными. Так, в 2013 году волатильность курса российского рубля к доллару США составила 9,4%, евро и доллара США к СДР – 9,2% и 5,0%, соответственно.
Колебания российского рубля исторически оказывали большее воздействие на валютный рынок в Казахстане, нежели колебания других иностранных валют. Однако, это воздействие происходило в случаях, когда ослабление рубля было значительным. В феврале 2009 года девальвации тенге предшествовало ослабление российского рубля более чем на 40%.
В настоящее время колебания российского рубля незначительны. Ослабление российского рубля, начавшееся около месяца назад, которое могло бы повлиять на девальвационные ожидания, уже прекратилось. После ослабления курса рубля в июне 2013 года до 33,3 руб. за долл., началось его укрепление (курс рубля вырос до 32,3 руб. за долл.). Соответственно курсовая политика России на данном этапе не является фактором для девальвации.
В отношении внешних факторов Национальный Банк отмечает, что эпизодическое снижение мировых цен на отдельных товарных рынках может негативно сказаться на конкурентоспособности некоторых экспортеров. Однако такая серьезная мера, как девальвация национальной валюты не может и не должна проводиться для поддержания конкурентоспособности экспортеров отдельных секторов в условиях краткосрочных колебаний мировых цен на товарных рынках, а исключительно в интересах всех субъектов экономики и населения», - пояснил глава Нацбанка.
Он также отметил, что «Национальный Банк имеет все необходимые инструменты для сохранения конкурентоспособности на текущем уровне. В долгосрочной перспективе стабильность национальной валюты обеспечивается фундаментальными факторами».
В связи с вышеизложенным, Национальный Банк заявляет, что «в настоящее время отсутствуют, как внутренние, так и внешние причины для девальвации тенге».
