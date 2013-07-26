фото с сайта news.rambler.ru фото с сайта news.rambler.ru В Павлодарской области появится современный полигон для утилизации реактивов и ядохимикатов, сообщает пресс-служба акимата Павлодарской области. Полигон будет находиться в 80 километрах от областного центра. Идея создания площадки для утилизации таких отходов принадлежит одному из местных поставщиков химической продукции. В данное время все химические отходы для утилизации вывозятся в другие регионы страны. Стражами порядка были зафиксированы случаи, когда недобросовестные предприниматели не уничтожали химотходы должным образом, что нарушает экологическую обстановку в области. today.kz