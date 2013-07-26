фото с сайта bablonavsegda.ru фото с сайта bablonavsegda.ru Председатель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рашид Тусупбеков доложил главе государства о результатах деятельности финпола за первое полугоде 2013 года, сообщает пресс-служба президента. Глава Агентства проинформировал президента Нурсултана Назарбаева о росте раскрываемости коррупционных правонарушений на 8%. По его словам, за шесть месяцев текущего года было выявлено 1192 факта таких преступлений. По итогам встречи глава государства поставил перед агентством ряд задач и дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам. today.kz