фото с сайта news.day.az фото с сайта news.day.az В Казахстане завершилась регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, сообщает пресс-служба ЦИК РК. По данным районных и городских территориальных избирательных комиссий, всего по республике из 7173 выдвинутых претендентов в качестве кандидатов в акимы зарегистрировано 7018 человек. По решению территориальных избирательных комиссий в регистрации было отказано 55 кандидатам из-за несоответствия Правилам избрания акимов, утвержденных Указом президента РК 24 апреля 2013 года. По личным заявлениям сняли свои кандидатуры 46 человек. После регистрации выбыл 51 кандидат. Из них 15 человек сняли свои кандидатуры по личным заявлениям. 36 кандидатов сняты по решению территориальных избирательных комиссий в связи с выявлением налоговыми органами несоответствий в представленных ими сведениях о доходах и имуществе. Сейчас все зарегистрированные кандидаты могут приступить к предвыборной агитации с помощью проведения собраний и встреч с выборщиками, распространения печатных и других агитационных материалов. Кроме выделяемых из бюджета средств, каждый кандидат имеет право финансировать агитационную кампанию из средств своего фонда, размер которого не должен превышать 1 399 500 тенге. Также каждый кандидат может иметь не более 5 доверенных лиц, которые будут помогать ему в проведении избирательной кампании и предвыборной агитации. today.kz