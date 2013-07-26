Иллюстративное фото с сайта infokart.ru Иллюстративное фото с сайта infokart.ru 25 июля в 9.30 по местному времени пассажирский поезд сообщением «Актобе-Атырау» из-за неисправности колесной пары вагона совершил аварийную остановку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.  Ведомство распространило информацию о том, что ЧП произошло на железнодорожном разъезде 496-Тендык. В результате вынужденной остановки произошла задержка шести поездов. Вагон с неисправной колесной парой был оцеплен, пассажиров пересадили в другие вагоны. - В 14 часов 40 минут поезд сообщением "Актобе-Атырау" был отправлен по назначенному маршруту, задержка остальных поездов составила от 1 до 4 часов, - говорится в сообщении МЧС.