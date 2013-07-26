В центре Атырау произошло ДТП со смертельным исходом

Авария произошла в ночь на 26 июля при въезде в самом центре города на Центральный мост по улице Сатпаева, - передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Две иномарки «Тойота Хайлендер» и «Тойота Хайлюкс» столкнулись буквально "лоб в лоб". Обе машины от сильного удара были значительно повреждены. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сотрудники дорожной полиции, прибывшие на место ЧП, пострадавших сразу же увезла карета скорой помощи. По словам медсестры приемного отделения Атырауской областной больницы Нуржамал САТКАНОВОЙ, к ним с места аварии привезли троих - двоих девушек 1989 и 1988 годов рождения и одного парня 24 лет. Позже одна из пострадавших девушек скончалась в реанимации, не приходя в сознание. - Остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести помещены в травматологическое отделение областной больницы, - рассказала Нуржамал САТКАНОВА. Подробности аварии выясняются.