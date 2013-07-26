Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Ассоциация казахстанского автобизнеса назвала самые продаваемые автомобили в июне. Самой популярной маркой по итогам месяца остается Lada. Российской компании принадлежит 37,6% рынка с продажами в количестве 24 тыс. единиц. Второе место за Daewoo с куда более скромным показателем в 5,7 тыс. продаж. Не сильно отстал бренд KIA (5,6 тыс.). Отметим, что конкуренты стремительно догоняют российского лидера. Рост доли рынка Lada составил 0,11%, в то время как Daewoo улучшили показатели на 0,8%, а KIA на 2%. На четвертом месте по количеству продаж Hyundai (5,1 тыс), далее следует Toyota (4,7 тыс.), Chevrolet (4,4 тыс.), Nissan (2,7 тыс.), Renault (1,9 тыс.). Замыкают десятку казахстанские SsangYong (1,4 тыс.) и Skoda (1,4 тыс.). Главным импортером авто в Казахстан остается Россия, откуда поступает 51,8% всех автомобилей. Авто казахстанской сборки занимают 21% рынка. Далее следуют японские производители (9%), Узбекистан (8,6%), Объединенное королевство (3,2%) и Южная Корея (3,1%). В целом казахстанский автомобильный рынок продолжает активный рост. Общее количество продаж в июне достигло 14,4 тыс. единиц, что на 71% больше аналогичного периода прошлого года и на 9% больше мая. auto.mail.ru