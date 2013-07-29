Фото: roshen.com Фото: roshen.com Один из известнейших кондитерских брендов Roshen попал под запрет Роспотребнадзора. На четырех фабриках компании были выявлены нарушения. В частности, в кондитерских изделиях было обнаружено небезопасное для здоровья вещество — бензопирен Роспотребнадзор запретил поставки в Россию продукции компании Roshen — одного из ведущих кондитерских предприятий Украины. Как заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, причина в нарушениях требований к качеству продукции и безопасности. Первые сомнения в качестве конфет Roshen Геннадий Онищенко публично высказал 11 июля, но официальных претензий к украинской компании не последовало. Об этом один из производителей поспешил заявить в тот же день на своем официальном сайте. Сегодня же глава Роспотребнадзора высказал претензии к четырем украинским фабрикам. Эксперты ведомства пришли к выводу, что конфеты Roshen, поставляемые с Украины, не соответствуют нормативам по содержанию жиров и органолептике, имеют многочисленные отклонения по показателям качества и содержат небезопасное для здоровья вещество — бензопирен. Roshen — один из известнейших украинских кондитерских брендов. Под маркой выпускается более 200 видов продукции. В частности, шоколад, конфеты, печенье и вафли. Roshen входит в топ-20 кондитерских компаний мира. Ежегодный объем производства холдинга составляет 450 тысяч тонн. Roshen имеет дочерние предприятия в России и Литве, но о проверках продукции этих фабрик ведомство не сообщает. Это не первая претензия Роспотребнадзора к продукции, поставляемой с Украины. Год назад ведомство вводило запрет на поставку украинского сыра. Но менее чем через полгода после ряда согласований поставки сыра возобновились. bfm.ru