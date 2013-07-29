Фото est-idea.ru Фото est-idea.ru Мировое гей-сообщество считает, что в России нарушают права человека Популярные гей-бары и ночные клубы Великобритании присоединились к бойкоту русской водки по политическим соображениям, сообщает издание The Independent. Ряд популярных увеселительных заведений для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Лондоне и Манчестере, в том числе несколько клубов под управлением всемирно известного тематического оператора G-A-Y Group, приняли решение не приобретать русскую водку и не продавать ее своим посетителям. Таким образом, они реагируют на нарушение прав человека, которое, по их мнению, происходит в современной России. В том числе, это реакция на подписанный президентом страны Владимиром Путиным закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также на запрет усыновления российских детей однополыми парами. Глобальный бойкот русской водки был инициирован американским писателем и ЛГБТ-активистом Дэном Сэвиджем, который таким образом призвал поддержать притесняемое российское гей-сообщество. Две марки, которые попали в фокус внимания бойкотирующих, — «Русский стандарт» и «Столичная». По словам активистов, их целью является не столько желание ударить по российской экономике, сколько выразить солидарность российским геям. Производители водки уже пытаются дистанцироваться от решений современного российского правительства и уверить западную общественность в том, что производят традиционный продукт с многолетней историей, не зависящий от нынешней власти. В то же время в России скандалы с гей-активистами продолжаются. Депутаты Государственной Думы страны Елена Мизулина и Ольга Баталина написали в прокуратуру заявление на гей-активиста, оскорблявшего их в своем блоге. Они хотят, чтобы того посадили в «труповозку» для исправления. bfm.ru