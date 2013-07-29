Фото digit.ru Фото digit.ru В результате атаки была сорвано прямая трансляция послания Ольянта Умала Хакеры из международной группировки Anonymous взломали сайт президента Перу и нескольких государственных ведомств, сообщает ФАЗ со ссылкой на латиноамериканские СМИ. Сообщается, что в результате атаки была сорвана прямая трансляция послания главы государства Ольянта Умала через эти интернет сайты. На страницах сайтов были оставлены вопросы, которые участники Anonymous адресовали властям страны в дни, когда Перу отмечает 192-ю годовщины независимости. «Мы празднуем независимость нашей страны, но являемся ли мы на самом деле независимыми? Свобода – в том, чтобы контролировать образование? Свобода в том, чтобы мы не могли выйти на улицу без страха быть похищенными или попасть в какое-либо происшествие?» – написали хакеры. В данный момент сайты остаются недоступными. В результате атаки властям страны пришлось разместить послание президента, приуроченное ко Дню независимости, на других ресурсах, однако организовать на прямую трансляцию не удалось. 26 июля несколько правительственных сайтов Венесуэлы подверглись массированной хакерской атаке, организованной группировками Anonymous Venezuela и Venezuelan Hackers. Хакеры в течение нескольких дней взломали сайты армии Венесуэлы, ВВС, национальной гвардии. В общей сложности атакам подверглись 12 сайтов государственных структур. Также был взломан сайт венесуэльской биржи. Сами хакеры утверждают, что некоторое время из-за их действий был недоступен и сайт президентской администрации. bfm.ru