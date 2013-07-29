Фото: Esam Al-Fetori / Reuters Фото: Esam Al-Fetori / Reuters В тюрьме «Аль-Куифия», расположенной в ливийском городе Бенгази, в субботу, 27 июля, произошел бунт. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на ливийские службы безопасности, из тюрьмы сбежали более тысячи заключенных. Собеседник агентства, попросивший не называть его имени, рассказал, что исправительное заведение, в котором взбунтовались заключенные, также было атаковано снаружи. Он сообщил также, что силам, направленным на помощь администрации тюрьмы, велели не стрелять в заключенных. По словам источника AFP, большинство сбежавших заключенных — обычные уголовники, однако среди них были и арестованные за сотрудничество с режимом Муаммара Каддафи. Премьер-министр Ливии Али Зейдан подтвердил факт массового побега заключенных, не назвав точную цифру. По его словам, на тюрьму напали жители близлежащих районов, протестуя таким образом против того, чтобы рядом с их домами находилось исправительное учреждение. lenta.ru