Узбекская газета объявила Ислама Каримова падишахом
Фото: Георгий Дукор / Reuters В узбекской газете «Туркистон» вышла большая статья с восхвалением президента Ислама Каримова. Глава республики, как отмечает Uzmetronom, при этом был назван падишахом. «Тысячу раз благодарность Всевышнему за то, что он нам дал такого мудрого и справедливого падишаха! Повсюду происходят войны, царит нищета, экономический кризис, а мы продолжаем удивлять мир своими успехами в созидании, — пишет автор статьи. — Разве все уверенные шаги независимой страны за минувшие 22 года не являются заслугой мудрого политика Ислама Каримова?». Падишах — монархический титул, который носили правители, в частности, в Османской империи и империи Великих Моголов. Аналогичное обращение, как отмечает «Фергана», принято по отношению к президенту в соседнем Таджикистане. Там к возглавляющему республику Эмомали Рахмону обращаются «Чаноби оли» («Ваше Величество»). В Туркмении глава республики Гурбангулы Бердымухамедов носит почти официальный титул «Аркадаг» (Покровитель), период его правления при этом объявлен Эпохой Могущества и Счастья. Ислам Каримов фактически руководит Узбекистаном с 1989 года (когда он занял пост первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР). Президентом он избирался в 1991 (при этом через несколько лет состоялся референдум о продлении его полномочий), 2000 и 2007 годах.