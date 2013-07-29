Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Уникальный Cadillac, принадлежавший королю рок-н-ролла Элвису Пресли, выставили на торги в США. К понедельнику 29 июля цена за автомобиль достигла 57 тыс. долларов, однако сделка так и не была закрыта, несмотря на официальное завершение аукциона. На интернет-торгах Mecum был выставлен кремовый Cadillac DeVille 1972 года выпуска. Изначально автомобиль был изготовлен как седан, однако затем тюнинг-ателье ASC превратило его в универсал. Всего было сделано две такие машины: одна для Элвиса Пресли, а другая — для еще одного кумира любителей рок-н-ролла Дина Мартина. Элвис Пресли приобрел данный Cadillac в 1972 году и владел им до самой смерти в 1977 году. За рулем данного автомобиля король рок-н-ролла проехал 73 000 миль (около 117 000 километров). При этом сама машина также имеет ряд уникальных особенностей — к примеру, салон отделан кожей, эмблемы позолочены золотом 24 карата, колесные диски покрыты хромом, а пятую дверь можно открыть двумя способами. Как считают устроители интернет-аукциона Mecum в Санта-Монике, предложенная сумма недостаточно большая, а за уникальный Cadillac можно выручить гораздо больше. О том, каким образом организаторы собираются найти покупателя, который предложит большую сумму, не сообщается. Впрочем, особого оптимизма эксперты не испытывают. К примеру, за Jaguar Фрэнка Синатры участники торгов предложили еще меньше — 43 тыс. долларов, а за Chevrolet Ринго Старра «лишь» 37 тыс. долларов. auto.mail.ru