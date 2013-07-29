Евразийская экономическая комиссия рассматривает вопрос о введении 10% ввозной пошлины на автобусы. Новая пошлина будет действовать во всех странах Таможенного союза. Речь идет, прежде всего, о крупных туристических автобусах. Инициатором рассмотрения стала российская сторона. Там заявляют, что увеличение пошлины направлено на поддержание производителей из стран ТС. Если комиссия утвердит предложение, увеличатся пошлины на автобусы экологического класса 4, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м?, предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа. Повышение не затронет автобусы экологического класса 5. Комиссия примет решение на заседании 6 августа. auto.mail.ru