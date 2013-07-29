Фото idrive.kz Фото idrive.kz Руководители акимата Алматы будут ездить на работу в общественном транспорте. Подобное распоряжение, по словам Санжара Бокаева, начальника управления молодежной политики, дал аким Южной столицы Ахметжан Есимов. Городские власти будут пользоваться автобусами, чтобы увидеть реальное положение дел с общественным транспортом, на который поступает много жалоб, пишет деловой портал Kapital.kz. Сам начальник управления молодежной политики недавно также воспользовался автобусом маршрута №127. «Я слышал, о чем люди говорят, какие проблемы их беспокоят, это очень интересно, возьмем за практику и будем ездить чаще», — цитирует Санжара Бокаева издание. auto.mail.ru