Фото с сайта thenews.kz Фото с сайта thenews.kz Сотрудники Генпрокуратуры Казахстана изучили информацию, опубликованную в ряде СМИ об отправке российских школьников в «духовно-оздоровительные мусульманские лагеря», расположенные на территории Казахстана, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. По данным пресс-службы ведомства, в данный момент запрошены сведения относительно указанной информации из соответствующих государственных органов. О результатах будет сообщено дополнительно. Ранее органами прокуратуры республики Алтай была организована проверка законности отправления детей за пределы РФ.