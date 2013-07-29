фото с сайта novoteka.ru фото с сайта novoteka.ru В Казахстане предложили восстановить 16 аэродромов для воздушных сообщений на уровне районов и областей, сообщает рrimеminister.kz. «Местные исполнительные органы подали предложения о восстановлении 16 аэродромов местного значения. Хотим возобновить связи – район - область, область – республика. Сегодня эти проекты проходят согласование в госорганах, запланированы средства для их реконструкции и строительства в госпрограмме», - сказал председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК Бекен Сейдахметов. Как сообщил глава КГА, местные акиматы разрабатывают технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию за счет своих бюджетов. Реконструкция и строительство взлетно-посадочных полос будет проводиться за счет республиканских средств. Для строительства аэропортовых терминалов планируется привлечь бизнесменов на условиях ГЧП. Организация перевозок, в свою очередь, будет осуществляться с помощью субсидирования из местных бюджетов. «Не во все районы страны сможем построить хорошие дороги, поэтому авиасообщения будут хорошей альтернативой. Учитывая опыт Канады, Австралии, где особенно развита малая авиация», - добавил глава Комитета. Ранее Сейдахметов сообщил, что в Казахстане появится учебный центр Международной организации гражданской авиации по обеспечению авиационной безопасности для центральноазиатских стран. «На базе транспортного логистического центра создан департамент по управлению аэропортами, которому передаются акции 11 аэропортов», - сказал Сейдахметов. today.kz