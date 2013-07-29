фото с сайта mediasubs.ru фото с сайта mediasubs.ru Таможенная служба Казахстана упростила процедуру таможенного оформления, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета таможенного контроля Минфина РК. До недавнего времени предпринимателям приходилось уплачивать дополнительно 25 евро за каждый дополнительный лист таможенной декларации при таможенной очистке электробытовых товаров, масел смазочных, шин и резиновых покрышек. Избежать дополнительной оплаты удавалось только в тех случаях, когда у оформляемых товаров кроме кода товара совпадали товарный знак, марка, модель, артикул и они имели одинаковые технические или коммерческие характеристики. Законодательно данный вопрос на территории Таможенного союза урегулирован инструкцией о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257. Комитет таможенного контроля МФ РК направил в Евразийскую экономическую комиссию предложения по внесению изменений в инструкцию по исключению вышеназванных ограничений. Указанные упрощения поддержаны Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 года № 137, которое вступило в силу 25 июля 2013 года и касается товаров оформляемых на территории Республики Казахстан.