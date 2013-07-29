фото с сайта aviabilet.kz фото с сайта aviabilet.kz В Казахстане появится учебный центр Международной организации гражданской авиации по обеспечению авиационной безопасности для центральноазиатских стран, сообщает Primеminister.kz. «На базе транспортного логистического центра создан департамент по управлению аэропортами, которому передаются акции 11 аэропортов», - сказал председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК Бекен Сейдахметов. В этом центре будут осуществляться консолидация менеджмента этих предприятий, разработка стратегии развития и управления на основе международных стандартов. По мнению специалистов, это повысит эффективность деятельности и качество услуг аэропортов. «Стратегия развития аэропортов заказана иностранной компании Lufthansa Consulting, которая занимается анализом рынка авиационных услуг, снижением эксплуатационных затрат, повышением коммерческой эффективности аэропортов», - добавил глава КГА. По словам Сейдахметова, казахстанские аэропорты обслуживают одно воздушное судно в течение 1,5 часов, в то время как в практике международных воздушных хабов эта процедура занимает в среднем не более 40 минут. Кроме того, по данным председателя Комитета, сегодня 10 из 18 аэропортов республиканского значения являются убыточными. today.kz