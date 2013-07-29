фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz 4 августа текущего года состоится визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Иран. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель СЦК при президенте РК Алтай Абибуллаев, передает Today.kz. «По приглашению иранской стороны 4 августа глава государства Нурсултан Назарбаев примет участие в церемонии инаугурации вновь избранного президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани», - сообщил Абибуллаев. По его информации, в Тегеране Назарбаев проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана. Он также напомнил, что Казахстан и Иран участвуют в полномасштабном переговорном процессе по определению правового статуса Каспийского моря.