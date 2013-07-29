Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Казахстане предложили поднять налоги на авто с объёмом двигателя свыше 3 000 куб. см, автовладельцы против и собираются обратиться к Президенту. Десять дней назад в сети появились публикации о том, что сформирован проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения», в рамках которого разработчики предлагают рассчитать налоговое бремя владельцев автомашин согласно объему двигателей их автомашин. То есть, чем больше у автомобиля объем двигателя, тем больше налогов должен платить его владелец. Автомобилисты Казахстана, пока поправки еще не приняты, решили высказать свою волю и обратились к Президенту страны. Сбор подписей против новых поправок проводится он-лайн. Также, председатель ОО «Независимый Автомобильный Союз» (НАС) Эдуард Эдоков направил письмо в Ак-Орду с просьбой о пересмотре некоторых пунктов изменений, которые планируют внести в некоторые законодательные акты РК. В частности это касается повышения налогообложения автотранспортных средств. «Мы не рассчитываем на то, что все налоги и поправки отменят, - рассказал корреспондентам Auto.lafa.kz Эдуард Эдоков. – Мы хотим только того, чтобы этот проект вернули на доработку. Поэтому мы решили привлечь внимание Президента к тому факту, что изменения, которые рабочая группа предлагает внести в части повышения налогов на автомашины, исходя из объемов двигателя, не проработаны в должной мере. Мы понимаем, что налоги никуда не денутся, но необходимы более разумные варианты. Если нужно, я готов войти в новую рабочую группу по обсуждению этого вопроса». Пока Ак-Орда никак не отреагировала на данное послание (см. ниже), но корреспонденты Auto.lafa.kz будут следить за развитием ситуации.