На суде присутствовали прокурор, адвокаты и представители налогового управления по Бурлинскому району. В ходе суда,отметил, что постановление об аресте противоречит требованиям статьи 153 УПК, потому как не указано, на какой срок взят под стражу. Адвокат сказал, что отсутствие санкционирования ареста и отсутствие срока ареста он считает существенными нарушениями. Жангельды СУЛЕЙМАНОВ обратил внимание на то, что Бурлинский районный суд, который находится в Аксае, начал рассматривать дело Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА 15 июля 2013 года, а в Алмату обвиняемый летал 11 июля. Адвокаты заметили, что арест их подзащитного может повлечь за собой серьёзные последствия - оставленное без присмотра предприятие нуждается в постоянном контроле, в противном случае может быть нарушена система безопасности. Кроме того, МЕНДЫГАЗИЕВ не является угрозой для общества, поэтому его нахождение в СИЗО является лишним. Прокурор Жанболат АЙМАНОВ заявил, что судом не было усмотрено каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства, а вот подписка о невыезде была МЕНДЫГАЗИЕВЫМ нарушена, поэтому мера пресечения в виде ареста оправдана. Выслушав стороны, судья Маханбет БАКТЫГУЛОВ принял решение оставить меру пресечения без изменений.