ЗКО. В банде Саяна ХАЙРОВА были и другие жители Уральска

Подельники Хайрова из ЗКО были уничтожены во время спецоперации, однако их имена стали известны лишь сегодня. Напомним, находившийся в международном розыске уроженец с. Бостандык Казталовского района Западно-Казахстанской области Саян ХАЙРОВ в июле 2013 года был экстрадирован властями Киргизстана. Выяснилось, что он скрывался в Бишкеке полгода: жил на съёмной квартире в центре города и оформил киргизское гражданство, сменив при этом имя и фамилию. Как известно, ХАЙРОВА с подельниками подозревают в убийстве 12 человек в Иле-Алатауском национальном природном парке. Жуткая трагедия произошла в августе прошлого года. Убитыми оказались известный егерь Панайот ЗАХАРОПУЛО, а также его родные и близкие. Еще ранее, в июле 2013 года в доме в поселке Таусамал (Каменка) Алматинской области, где проживали террористы, произошел взрыв. Погибло 9 человек, из них 5 – дети. Банду религиозных фанатиков-экстремистов выследили и уничтожили, однако двоим из них - Саяну ХАЙРОВУ и Заурбеку БОТАБАЕВУ удалось тогда скрыться. Сегодня установлено, что ХАЙРОВ среди членов банды был далеко не единственным, имевшим проблемы с законом (судим за хулиганство). Судимости и приводы в полицию в ней были обычным явлением, в том числе среди его земляков из Западного Казахстана. Среди них: - Жумагазиев Кенжебек Айтбаевич, 1979 г.р., уроженец с.Джампейты, задерживался в Астане в 2010 году по подозрению в убийстве; - Кубиев Мейрамбек Боранович, 01.05.1979 г.р., уроженец с.Урда, (криминальная кличка «Мико»), скрывался с 2010 года после задержания в ЗКО в марте 2010 года почти 4 кг. героина; - Нигметов Самат, 18.07.1979 г.р., уроженец с.Джампейты, (духовное имя - Абдусамат). Дважды судим: в 1999 г. - по ст.175 УК РК (кража), в декабре 2007 г. - по ст.120 ч.2 УК РК (изнасилование). Все указанные члены банды были уничтожены в ходе спецоперации.