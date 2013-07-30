В Атырау построят новый мусорный полигон

Атырау вошел в число 9 городов, в которых будет реализовано 9 пилотных проектов по строительству полигонов для хранения ТБО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Новый мусорный полигон общей площадью в 50 гектаров будет простроен а Атырау уже в ближайшем будущем. В настоящее время составляется технико-экономическое обоснование проекта, полигон расположится в 15 км от города, - рассказал директор КГП "Спецавтобаза" Муратбек МАХАНОВ. По словам руководителя предприятия, составлением ТЭО занимается компания "Казахводоканал", а само же строительство нового мусорного полигона станет очередным примером государственно-частного партнерства. В настоящее время специалистами "Спецавтобазы" предприняты оперативные меры по недопущению горения городской свалки. На полигоне круглосуточно дежурят рабочие, которые при обнаружении малейшего возгорания тушат огонь с помощью водовозов. - Захоронение твердых бытовых отходов производится в котлованах, которые мы вырываем экскаваторами на глубине 5-7 метров на старом мусоре. Таким образом, производится и хранение, и рекультивация мусора одновременно, - рассказал Муратбек МАХАНОВ. Напомним, что нынешний мусорный полигон действует с 1977 года и занимает площадь в 35 ГА.