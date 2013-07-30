Атырауский фермер разводит кроликов-великанов

Фермер из Атырау вот уже десять лет разводит у себя во дворе кроликов гигантских размеров, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня в хозяйстве у животновода Анатолия ЕМУРАНОВА более двухсот кроликов-великанов породы «Фландр» и «Новозеландские красные». Своих питомцев фермер закупает в России, Беларуси и в соседних областях Казахстана. На реализацию своей бизнес-идеи начинающий предприниматель получил кредит от государства в рамках программы «Занятость-2020» в декабре прошлого года. На 3 миллиона тенге предприниматель уже достраивает ферму по разведению кроликов на двух гектарах земли в районе Черной речки, также выделенных государством. - Моих кроликов покупают в основном местные жители, у которых имеются проблемы со здоровьем. Как вам известно, мясо этих животных является диетическим, бульон крольчатины в несколько раз полезнее куриного, - уверяет Анатолий ЕМУРАНОВ. С открытием кроликовой фермы в Атырау Анатолий ЕМУРАНОВ собирается увеличить производительность своих длинноухих питомцев до 1000 особей в год. Добавим, что один кролик-великан весит от 10 до 20 килограммов.