В Актобе билеты на футбол покупали в дикой давке

С 4 утра город Актобе уже не спал - возле касс центрального стадиона народ собирался с ночи, чтобы приобрести билеты на футбольный матч «Актобе» (Актобе) - Брейдаблик (Коупавогюр, Исландия). Очередь из покупателей протянулась до середины стадиона. Как сказали болельщики, кассы стадиона открыли в 9 часов 45 минут. Именно тогда толпа стала прижимать кольцо оцепления полицейских прямо к месту продажи билетов. Где-то час оцепление могло сдержать ярых фанатов, которые создавали давку. В начале двенадцатого очередь, которая растянулась примерно на 60 метров, не заканчивалась - покупатели все прибывали и прибывали. На руках у некоторых людей можно было видеть и до 5 билетов и больше. Кто-то подходил по два, три раза к кассам, причем вне очереди. Перекупщиков замечено не было, видимо, они появятся перед стадионом позже, когда распродадут билеты. Игра с исландской командой назначена на четверг, 1 августа. Такая же давка перед кассами наблюдалась перед игрой с норвежским «Хеддом» - ту игру актюбинцы выиграли со счетом 2:0. Стоимость билета 1000 тенге. Текст, фото и видео Максима ТОКАРЯ