Фото с сайта www.vsluh.ru Фото с сайта www.vsluh.ru По сообщению пресс-службы областного ДВД, сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом выявили канал поставки в Атырау марихуаны. На трассе Уральск-Атырау оперативники задержали автомобиль, в котором обнаружили 2 кг марихуаны. По оперативной наводке полицейские уже в Уральске в одной из квартир задержали еще трёх членов преступной группы. При обыске в квартире было обнаружено более 130 спичечных коробков с наркотиками, готовых для реализации. Операция по задержанию было совершено совместно с местными органами правопорядка. На данный момент все четверо задержанных водворены в ИВС Атырау. Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье 235 УК РК («Создание организованной преступной группы»).