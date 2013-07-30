Фото с сайта kafanews.com Фото с сайта kafanews.com В первом полугодии в Атырауской области доходная часть бюджета превысила намеченные показатели. Об этом акиму области доложил главный финансист региона. - Доходная часть бюджета области составила 64 млрд 764 млн тенге при плане 50 млрд 867 млн тенге, выполнено на 127,3%. Бюджетные поступления обеспечены всеми районами и городом Атырау, - сообщил руководитель областного управления финансов Бахитжан ЖЫЛКИБАЕВ. В то же время, расходная часть бюджета составила 70 млрд 934 млн тенге. Хотя было запланировано 71 млрд 198 млн тенге. Не успели потратить 264 млн тенге, в том числе 204 млн тенге республиканских трансфертов. Самый высокий объем недостатка зафиксирован  в областном центре, Индерском и Макатском районах.