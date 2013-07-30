mgorod.kz 4Водитель автомобиля "ВАЗ-21014", по чьей вине погибла женщина, был пьян. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, что авария, унесшая жизнь 64-летней женщины, произошла в минувшую пятницу на дороге Меловые горки-Уральск. По словам очевидцев, «ВАЗ» на большой скорости ехал по второстепенной дороге и не уступил место автомобилю «УАЗ», который двигался по проспекту Жангир хана. - Водитель автомобиля «ВАЗ-21014» находился в состоянии алкогольного опьянения и не уступил дорогу автомобилю «УАЗ», рассказала инспектор УДП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. – В результате столкновения пассажирка автомашины «УАЗ» 1949 года рождения от полученных травм скончалась на месте. По словам очевидцев, в аварии пострадала пятилетняя девочка, которая была доставлена в больницу.