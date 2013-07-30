Атырау. Состояние рабочего, упавшего на стройке, крайне тяжелое

Один из рабочих, упавший с пятиметровой высоты на нефтеперерабатывающем заводе, уже три дня находится в реанимации, сообщает корреспондент портала «Мой город». Напомним, ЧП на производстве случилось 27 июля. Тогда двое рабочих упали со строительных лесов и получили многочисленные травмы. Как рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» врач-реаниматолог Берик ГАПУРОВ, у одного из пострадавших открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, мужчина был сразу прооперирован, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии. У второго - закрытая травма головы и повреждение позвоночника, сейчас он лежит в отделении нейрохирургии. - Мы находились на высоте около пяти или шести метров. Леса вдруг повело в сторону, и вся конструкция упала. Я сильно ударился головой и дальше ничего не помню. Очнулся, когда нас уже везли в больницу, - рассказал пострадавший Берик ШОНДЫБАЕВ. Отметим, что пострадавшие числились в одной из подрядных компаний, занятых на строительстве завода на месторождении «Тенгиз». Во время демонтажа строительных лесов конструкция не выдержала и рухнула вниз, погребя под металлическими трубами двоих рабочих. По факту случившегося сразу же была создана специальная комиссия, которая выехала на место происшествия. Пока же компания-работодатель обязана оплачивать все расходы на лечение. О принятии каких-либо конкретных мер можно будет говорить немного позже. В свою очередь комиссия обязана в десятидневный срок рассмотреть ЧП и вынести свое решение. К слову, по словам и. о. руководителя управления государственной трудовой инспекции Салавата ИШАЯ, несчастный случай произошел из-за халатности компании, которая не создала безопасные условия труда.