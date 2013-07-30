Сейчас в области существует 3 учреждения - Областной детский дом, Детская деревня семейного типа и Январцевский детский дом, которые рассчитаны на 240 мест. Сейчас в них проживают всего 192 ребенка, что составляет 80% от полной вместимости. - 1 сентября из детских домов уйдут 29 выпускников, - рассказала. - А это значит, что мощность составит 67%. Через месяц Январцевский детский дом будет закрыт. Разговоры об этом шли еще 2 года назад, однако только в этом году было принято официальное решение. В начале года руководство и персонал детского дома были уведомлены заранее. Сейчас в Январцевском детском доме проживают 37 детей, но после первого сентября их останется 29. Все они будут направлены в патронатные семьи или Детскую деревню семейного типа. Сейчас там проживает 50 детей. - Сейчас в нашей области идет такая практика, как патронатные семьи, - говорит собеседница "МГ". - На сегодняшний день в 156 семьях живут 206 детей. Ведь лучше, когда ребенок воспитывается в семье, чем в детском доме. Мы хотим закрыть Январцевский детский дом за месяц до 1 сентября специально, чтобы дети привыкли к новым семьям, к новым людям. Чтобы они подготовились к новому учебному году в новой школе. Сейчас с ними работают психологи, чтобы подготовить ребят. Закрытие детских домов идет по плану, так, к примеру, 2 года назад был закрыт Областной детский комплекс "Жас Даурен", через месяц будет закрыт Январцевский детский дом, а через 3-4 года планируется закрытие еще одного детского дома.