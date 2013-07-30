ЗКО. В Пойме дождевой водой прорвало дамбу

В посёлок Пойма Теректинского района внезапно нахлынула вода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Причиной ЧП стали проливные дожди с градом. Виной всему - ливневые дожди, из-за которых просела дамба в Новопавловке и вода, не успев впитаться в землю, потекла по склону, задела Пойму и ушла в Урал. У местных жителей затопило лишь огороды, жертв и пострадавших нет, хотя некоторые люди успели крепко испугаться. - Я пошла собирать укроп, гляжу - под ногами вода, думаю, откуда она взялась? - рассказывает 79-летняя Анна СМОЛЕНСКАЯ (на фото). - Потом смотрю - вся картошка плавает, а воды всё больше и больше становится. Я залезла на брёвна, а они от воды начинают подниматься. Стала кричать на помощь, залезла на железный каркас от душа. Потом прибежали соседи, пригнали плот, но я испугалась на нём ехать. Потом собрались мужчины, взяли меня за руки, за ноги и перенесли на сухое место. На месте прорыва дамбы сейчас зияет большая траншея примерно в три метра глубиной и в два метра шириной, дорога, ведущая в посёлок провалилась. Теперь сельчане пользуются степной дорогой. - Дорогу прорывало и в прошлом году, - говорит аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ. - Но во вторник в Новопавловке был сильный дождь с градом. В крестьянском хозяйстве Мадиева сорвало крышу, 1000 гектаров полей яровой пшеницы повалило градом. Всё это потом растаяло, влага не успела впитаться, а на наших полях сильный уклон. Вода прошла вниз вдоль дороги, задела Пойму и ушла дальше в сторону Урала. Как рассказал начальник отдела ДЧС Нурболат МУКАЕВ, который был на месте происшествия, ЧП случилось из-за того, что всю неделю в поселке шли дожди, а вчера был град. Из-за этого старая дамба просела и вода хлынула в поселок. - Разрушений нет. Подтоплено несколько домов. Самое главное, нет жертв и пострадавших. резюмировал ЧСник. Жертв среди людей нет, но люди обеспокоены потерей огородов, а для многих это источник дохода и просто выживания в сельской местности.