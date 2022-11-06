Независимые экологии подключились к исследованию сайгаков в ЗКО

Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив EcoJer сообщила о проведении исследований по устойчивому использованию сайгаков. Фото из архива "МГ" Группа учёных начала обследование пастбищ уральской популяции сайгаков. Среди них эксперты ассоциации «Табиги орта» и германского союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) Адильбек Козыбаков, Тиль Дитерих и Штефан Михель. - В течение двух недель наша группа работала в полевой экспедиции на территориях Казталовского и Жанибекского районов ЗКО. Отобраны и огорожены от травоядных животных шесть участков для проведения ботанических н