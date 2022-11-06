Независимые экологии подключились к исследованию сайгаков в ЗКО

- В течение двух недель наша группа работала в полевой экспедиции на территориях Казталовского и Жанибекского районов ЗКО. Отобраны и огорожены от травоядных животных шесть участков для проведения ботанических наблюдений в течение последующих двух вегетационных периодов. По результатам определения видового состава флоры, замеров «живой» и сухой биомассы данных участков и сравнительного анализа с такими же показателями на неогороженных участках будут сделаны соответствующие выводы и даны научно обоснованные рекомендации по управлению сайгаками, - сказал эксперт NABU Тиль Дитерих.Член EcoJer Адильбек Козыбаков добавил, что эксперты проводился опрос местных жителей.
- Мы собрали различные мнения и предложения от людей, которые бок о бок живут с сайгаками и могут подсказать учёным и чиновникам те решения, которые необходимо принять для устойчивого управления сайгаками уральской популяции, - отметил Козыбаков.Эксперты заявили, что удалось достичь высокой численности уральской популяции, а значит пора начать устойчиво использовать сайгака «с учётом интересов местных сообществ». Напомним, в конце июня Минэкологии заявило о необходимости сокращения поголовья сайгаков уральской популяции на 80 тысяч. По словам министра, они вытаптывают пастбища и земли сельхозтоваропроизводителей. 14 июля президент Токаев объявил выговор министру экологии. В том числе и за неудовлетворительное регулирование популяции сайгаков. После этого глава Минэкологии предложил ввести компенсации фермерам за испорченные сайгаками посев и попросил выделить финансирование на изучение среды обитания животных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.