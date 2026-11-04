Незнакомцы со всей страны объединились, чтобы устроить свадьбу парню-сироте

В Китае 24-летний житель горной деревни пригласил на собственную свадьбу незнакомых людей через интернет. Неожиданно его история тронула тысячи пользователей, и на скромное семейное торжество съехались гости из разных уголков страны. Историю молодого человека, оставшегося сиротой, передает МойГород со ссылкой на City News Service.

Житель провинции Юньнань Сюй Чэнхун, известный в социальных сетях под псевдонимом Xiao Xiao Xu, опубликовал необычное приглашение 25 октября 2026 года. Молодой человек рано потерял родителей и бабушку, поэтому переживал, что на свадьбе будет мало гостей и разделить с ним этот важный день окажется некому.

Сюй самостоятельно накопил на торжество 167,5 тысячи юаней — около 11,3 миллиона тенге. Чтобы собрать эту сумму, он работал на текстильной фабрике, занимался доставкой и трудился в сфере общественного питания. Деньги он откладывал ради свадьбы с девушкой, которая поддерживала его в самые трудные периоды жизни.

После публикации приглашения в деревню начали приезжать люди со всей страны. Многие захотели не просто присутствовать на празднике, но и помочь молодожёнам с организацией.

Местные СМИ называют событие "свадьбой века" / © скриншот с видео

Например, специалист по оформлению свадеб по фамилии Пань преодолел 12 часов пути из провинции Хунань, чтобы бесплатно украсить дом жениха. Другие незнакомцы привозили бытовую технику, предоставляли автомобили для свадебного кортежа, помогали с макияжем и причёсками.

Особенно тронула история фермера из провинции Сычуань, который подарил молодожёнам быков общей стоимостью 20 тысяч юаней — примерно 1,3 миллиона тенге. Мужчина признался, что история Сюя растрогала его до слёз.

Подготовка праздничного стола также превратилась в масштабную работу. Шеф-повар Цзя Сюнлу рассказал, что только его команда приготовила около двух тонн курятины. Гостей продолжали кормить даже после двух часов ночи.

При этом организаторы отказались принимать денежные подарки от незнакомых людей. Конверты разрешили вручать только родственникам и близким семьи.

Из-за неожиданно большого количества гостей первоначальное место проведения свадьбы пришлось изменить. Вместо двора жениха праздник перенесли на культурную площадь соседней деревни Лован. Местные гостиницы оказались полностью забронированы.

К организации мероприятия подключились и местные власти. Для обеспечения безопасности и порядка задействовали экстренные службы, пожарных и специалистов по связи. Кроме того, в управлении туризма округа Чжаотун сообщили, что рассматривают возможность предоставить гостям свадьбы скидки на посещение местных достопримечательностей, если те решат задержаться в регионе.

Так приглашение, которое молодой человек разместил из-за страха остаться без гостей в один из самых важных дней своей жизни, неожиданно объединило тысячи незнакомых людей. Для многих эта свадьба стала возможностью не только поздравить молодожёнов, но и подарить человеку, рано потерявшему близких, ощущение большой семьи.