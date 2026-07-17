«Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ»: о чем говорил Токаев на конференции в Шанхае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

В своем выступлении глава государства затронул ключевые вызовы глобальной безопасности, технологическое доминирование Китая, а также представил масштабные инициативы Казахстана в цифровой сфере, передает пресс-служба Акорды.

Выступая перед участниками форума, президент высоко оценил успехи КНР, отметив, что страна прорывными темпами движется вперед во многих технологических направлениях, а китайские специалисты составляют более половины всех мировых исследователей ИИ.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил тому, как новые технологии могут помочь человечеству преодолеть эпоху глобального недоверия и фрагментации. По его словам, вместо бесконечного устранения последствий войн мировое сообщество должно использовать технологии для упреждения кризисов.

- Подавляющее большинство государств направляют гораздо больше усилий на устранение последствий конфликтов и практически ничего не делают для их предотвращения. ИИ дает нам исторический шанс изменить эту иррациональную логику путем продвижения систем раннего предупреждения, превентивной дипломатии, гуманитарного реагирования и миротворчества, - заявил глава государства.

При этом президент добавил, что развитие ИИ должно служить миру и устойчивому развитию, а не вести к военной конкуренции или конфронтации.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что управление искусственным интеллектом обязано быть комплексным - от контроля за производством полупроводников и дата-центров до вопросов этики и образования.

Глава государства выразил уверенность, что создаваемая Всемирная организация по сотрудничеству в области ИИ способна стать фундаментом для универсального контроля над технологиями. Он официально предложил провести ее инаугурационное заседание в Астане, а также разместить в Казахстане региональное представительство организации по Центральной Азии.

- Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ. Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал, - подчеркнул Токаев.

Президент напомнил, что для Казахстана цифровая трансформация остается национальным приоритетом - в стране запущена стратегия Digital Kazakhstan - 2029, приняты Цифровой кодекс и профильный закон об ИИ. Отдельно глава государства выделил развитие интегрированного цифрового города Алатау и создание в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений при ЭСКАТО ООН.

В качестве практического шага Токаев предложил запустить масштабную инициативу "Казахстанско-китайский цифровой мост" для интеграции экономик в рамках проекта "Один пояс, один путь". Кроме того, он обратился к правительству КНР с предложением объявить следующий год Годом совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта.

