Иллюстративное фото из архива "МГ" Все началось еще в субботу 27 февраля, когда внезапно Аксай оказался без воды и частично без электричества. - Как всегда в субботу занялась домашними делами – стиркой, уборкой, а вода идет еле-еле, а то вообще ее не было. Сразу позвонила в диспетчерскую районного акимата, узнать, что случилось, но там сказали, что, мол, сами не знают, что случилось, так как «Аксайжылукуат» не выходит на связь. Правда, потом соседка скинула сообщение от «Аксайжылукуата», которое было то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграм, где было сказано, что произошел обрыв электролинии на водозаборе, в связи с чем в северной части города не будет света и временно не будет воды, - рассказывает жительница 2 микрорайона Наталья Решняк. Из-за отсутствия электричества магазины в северной части города в субботу или не работали совсем, или же отпускали не весовой товар. - У нас отопление завязано на электричестве. Воды нет, света нет так еще и тепла нет, - говорит Елена, владелица одного из мини-маркетов северной части города. Свет в домах жителей частного сектора Аксая появился в тот же день, а вот с водой город до сих пор испытывает перебои. - Хоть бы предупреждали что ли. А то в Фейсбуке тишина, акимат районный молчит, а воды уже который день нет. Дают вроде на несколько часов, а мы и набрать не можем, так как в это время на работе. Ни посуду помыть, ни детей искупать. Да что там, в унитазе не сольешь. В старом городе проще – у многих колодцы свои, а в микрорайоне? Мы на 9 этаже живем, представляете, каково нам? – возмущается Сания Куанова, проживающая в 4 микрорайоне. - Летом понятно перебои с водой – в частном секторе огороды поливают, вот она и не доходит до верхних этажей. А зимой-то что? Скорее всего, оборудование на водозаборе уже все изношенное. Вот что нужно в первую очередь в городе делать – электролинии и водозабор, - высказывается аксаец Жуман Сабитов. Как рассказал гендиректор ГКП «Аксайжылукуат» Жасталап Курманкулов, в субботу, 27 февраля, на Бестауском водозаборе из-за непогоды произошел обрыв электролинии, из-за чего была приостановлена подача воды. Позже неполадки были устранены. Правда, это заняло много времени, так как работы проводились в степи, где из-за погодных условий было сложно работать. Что же до перебоев с водой, то как сообщил гендиректор «Аксайжылкукуата», произошла утечка воды на Бестауском водозаборе. - Водозабор находится в 6 километрах от города. Он состоит из 11 скважин расположенных в радиусе 20 километров. И нужно сказать, что скважины эти не ремонтировались с 2000 года. Местность там овражистая и лощинистая. В одной из лощин мы обнаружили утечку. Но ночью был буран – выехать было невозможно. У нас и так люди из-за этой аварии работают по 13-15 часов. Сейчас, днем, там ведутся работы. Надеемся, что сегодня (3 марта – прим. автора) авария будет устранена, - прокомментировал Курманкулов сложившуюся ситуацию. Он отметил, что если прошлой зимой подача воды для Аксая составляла 4 тысячи кубов, то сейчас, из-за увеличения населения города, подается более 5 тысяч кубов ежедневно. - А это означает, что нужно увеличивать число скважин. Они просто необходимы. В этом году за счет средств республиканского бюджета планируется провести резервную водопроводную линию на 10 микрорайон, - дополнил гендиректор «Аксайжылукуата». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.