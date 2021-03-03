Слушания пройдут 9 марта в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нужно решить проблему с расточительством воды - аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области сообщили, что 9 марта в 15:00 состоятся публичные слушания по рассмотрению проектов тарифов и тарифных смет на 2021-2026 годы ТОО «Батыс су арнасы» на услуги  по подаче воды по  распределительным сетям и отводу, очистки сточных вод. Руководитель планово-экономического отдела ТОО "Батыс су арнасы" сообщила, что они подали заявку на повышение тарифа, так как в этом году истекает срок предельных тарифов. Компания также составила новую инвестиционную программу. Стоит отметить, что нынешний тариф на воду и водоотведение был утвержден в 2015 году. Учитывая карантинный режим в области, публичные слушания пройдут в режиме онлайн через приложение ZOOM (https://zoom.us/j/99751682149?pwd=YjVQTGF5bSszQzVMMVRkOTVTcDhyZz09, идентификатор конференции: 997 5168 2149, код доступа: 9C5Vh6) и на официальной странице в Facebook руководителя департамента (https://www.facebook.com/profile.php?id=100058998086180). Для принятия участия в публичном слушании необходимо пройти по вышеуказанным  ссылкам, либо в приложении Facebook ввести в поиске имя руководителя - Алмас Отаров. Контактный телефон уполномоченного органа: 8 (7112)250383. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.