Не хочется выходить из дома, встречаться со знакомыми, нет сил и желания что-то делать. Если к этому добавляется отсутствие эмоций и чувство подавленности, надо всерьез задуматься.
Лиля работает в офисе, целыми днями стучит по клавиатуре. Мечты юности стать экскурсоводом дано забыты. Да и какие мечты, когда нужно помогать мужу платить ипотеку, заниматься детьми, домом. Многие теперь живут в таком ритме: работа-дом и не до отдыха. К концу недели наваливается такая усталость, что хочется просто лечь и никого не видеть и не слышать. Временами всплывают мысли, нужно что-то менять по жизни, но подавление эмоций уже вошло в привычку.
В чем причина?
Если у вас постоянный недосып, на работе – стресс, а вместо отдыха в выходной у вас на первом месте домашние хлопоты. Такой ритм ни на минуту не дает расслабиться и рано, или поздно вы выдохнитесь. И тогда, здравствуй апатия! Апатия –сигнал о том, что вы живете в режиме, который вам не под силу.
Человек перестает получать удовольствие от жизни и вообще испытывать эмоции, плывет по течению и ничего не хочет. Как правило, в этом случае проблема решается просто – достаточно взять отпуск и сменить обстановку. В идеале к теплому солнышку.
Некоторые люди сознательно подавляют свои эмоции. Например, когда в жизни произошло тяжелое событие. Справиться с этим своими силами бывает не под силу. Единственный выход - отключить чувства. При этом апатия является защитной реакцией на боль, и выйти из этого состояния поможет только психотерапевт.
Выходит, отсутствие эмоций – угроза психическому здоровью. Однако, их переизбыток. Тоже не несет ничего хорошего…
История Марины: «Я была замужем три года, и муж просто вытягивал из меня все соки. Мы часто ссорились, кричали друг на друга, он морально уничтожал меня. А я ненавидела себя, за то, что не ухожу. Но в какой-то момент мои чувства отключились, я перестала замечать все вокруг и чувствовать. После развода на сеансе с психотерапевтом я узнала, что это была апатия…»
Постоянные переживания, всплески эмоций, прокручивание в голове обидных слов – все это делает отпечаток на психике. В какой-то момент у организма просто не остается сил на эмоции. И тогда приходит апатия. Это как энергосберегающий режим человека. Но задерживаться в нем не стоит.
Апатия снижает качество жизни, чем дольше находиться в ней, тем серьезнее будут последствия
– потом депрессии. Работоспособность и аппетит снижаются, появляется бессонница и слабость.
Как помочь себе?
Когда вы находитесь в апатичном состояние, главное не ругать себя: «Соберись, слабак», «Хватит себя жалеть» - эти мысли только еще больше отнимут у вас энергию.
Чтобы снова вернуть себе радость жизни психологи советуют начать с небольших перемен.
Если вы выяснили, что причина апатии в вашей работе, постарайтесь взять отпуск или сменить профиль. Следующий шаг – начать заниматься тем, что приносит радость. Не знаете что это? Пробуйте все: музеи, выставки, чтение, кулинария, аттракционы. Вы найдете то, что вызывает приятные эмоции.
Обратите внимание на то кто рядом с вами
, что вы кушаете. Пусть рядом с вами будут только легкие в общении люди. А питаться можно не только тяжелым фастфудом…
Также постарайтесь создать для себя маленькие радости, даже если вам поначалу покажется это бессмысленным. Например, раз в неделю устраивайте ароматерапию: зажигайте свечи, включайте приятную музыку, расслабляйтесь в ванне. Внесите краски в интерьер – яркие цвета поднимают настроение.
Пусть это будет новая подушка, занавеска, букет цветов, не важно, главное яркое.
Отвлечься от мрачных мыслей поможет и доброе дело. Помогая другим, вы почувствуете себя значимым человеком.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz