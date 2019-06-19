Лето, солнышко – тепло. Все мечтают об отдыхе. И родители – скорей бы закончилась эта работа. И дети – не надо рано вставать и можно весь день смотреть мультики. Но не надо унывать, если у вас нет дачи, нет домика в деревне, а отпуск будет только в сентябре. Утром проще встать С рано вставать летом гораздо проще, чем в любое другое время года. 7 часов утра летом — это не то что зимой: за окошком давно солнышко, птички щебечут, вокруг все зеленое и безоблачное небо. Пропускать такое утро — не правильно: и взрослые, и дети обычно легко просыпаются и встают. ...и собираться в садик Утреннее собирание тоже перестает быть муторным и семислойным: теплые вещи убраны далеко и кажется надолго. Сейчас - шортики, майки и сарафаны. Дети и сами справятся с этим. А в садике вообще не надо туда-сюда переодеваться. В общем, не встаем на час раньше, чтобы успеть одеться самим, а потом ребенка и надо скорее выходить, чтоб не вспотеть… А можно спокойно позавтракать. В общем, лето — это то время года, когда при мысли о сборах в садик у мамы не дергается глаз. Мало детей – значит меньше болеем Официально летом группы больше, чем обычные, но на самом деле дети ходят не все: кто-то периодически уезжает, кто-то ходит до обеда. И болеть дети перестают: на улице тепло, постоянно на свежем воздухе – иммунитет закаляется. Разный возраст в группе – стимул для развития Летом и воспитателей меньше – группу формируют объединенную, так что 4-х летки оказываются в одной компании со старшими. Многие родители именно из-за этого не водят ребенка летом в дедсад. А по правде, в таких группах больше плюсов, чем минусов: младшие учатся у старших, старшие заботятся о младших. И тем, и другим, это только на пользу. И по-любому, это новые друзья. Развивашки — нет Часто можно услышать, что летом водить ребенка в садик бессмысленно, ведь с ними там уже ничем не занимаются. И это правда: в мае все заканчивается. Но, и ребенок должен отдыхать от постоянных развивашек и кружков. Ведь ребенку тоже хочется полениться и наконец-то просто бегать и играть. Тем более, новая группа – новые игрушки. Больше активности Летом дети чаще бывают на улице. И физкультуру стараются проводить на свежем воздухе. Да и что сидеть в душной группе. На улице всем лучше. Новые воспитательницы Летом у ребят вместе с новой группой появляются новые воспитательницы. И этого не надо бояться — дети быстро привыкнут к изменениям. А у вас появляется возможность сравнить их, и их подход к работе. И дети это увидят. Ведь все познается в сравнение. И это будет полезным опытом, как для детей, так и для вас.