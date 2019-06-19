"В соответствии с поручениями Елбасы и Президента с этого месяца все необходимые меры приняты для повышения заработной платы", - сказал Елжан Биртанов на отчетной встрече в Нур-Султане. Глава Минздрава пояснил, что средняя зарплата с учетом доплат будет повышена на 30 процентов. "То есть это повышение зарплаты, которую люди на руки получают. Здесь есть свои нюансы, все необходимые деньги мы в финансирование заложили. Многие думают, что в системе здравоохранения зарплата устанавливается министром здравоохранения или государством. Это не так. Мы платим медорганизациям за услуги. Пролечил аппендицит - фиксированная цена. Мы называем ее тарифом, и в этот тариф вкладываем затраты на зарплату. Мы увеличиваем этот тариф, чтобы деньги дошли до медработников", - пояснил Елжан Биртанов. Как должны продавать лекарства по рецепту Министр отметил наличие проблем в системе выплат заработной платы медикам. "К примеру, в прошлом году мы увеличили тариф на первую медицинскую санитарную помощь на 20 процентов в течение года, но на выходе не видим, что до людей эти зарплаты доходят. Я сам убедился, когда с января мы пытались поднять зарплаты участковым врачам, как долго эти деньги идут и как плохо в этом отношении первые руководители работают. В этом году мы пойдем по новому механизму. Фонд социального медицинского страхования будет следить за целевым использованием этих денег во всех медицинских центрах, в том числе и частных. Поскольку фонд является единым плательщиком, и он вправе устанавливать дополнительные требования", - добавил Елжан Биртанов. Также, по его словам, в эту работу будут вовлечены профсоюзы. "Мы заключили соглашение со всеми профсоюзными организациями, как это делается во всем мире, будем увеличивать финансирование, а профсоюзы будут требовать повышения зарплаты. Я уверен, что эта схема сработает. Местные исполнительные органы также обеспечат контроль за этим. (...) В 2020 году планируем еще на 30 процентов повышение зарплаты. Деньги для этого есть, мы с вами накопили эти деньги. В совокупности с февраля до февраля следующего года будет порядка 70 процентов повышение заработной платы по всей отрасли, это 400 тысяч медработников", - заключил Биртанов.