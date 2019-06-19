Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента антикоррупционной службы сообщили, что сотрудники ДГД ЗКО подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за положительную проверку товарно-транспортных накладных и беспрепятственный проезд через пограничный пост «Сырым». - В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, - сообщили в пресс-службе ведомства.