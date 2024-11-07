«Живем как в средневековье, пьем воду из колодцев» — жители Атырауской области

Несмотря на значительные инвестиции в строительство водопровода, жители сёл Азгирского региона Курмангазинского района по-прежнему лишены доступа к питьевой воде, которая доставляется им исключительно машинами

Несмотря на значительные инвестиции в строительство водопровода, жители сёл Азгирского региона Курмангазинского района по-прежнему лишены доступа к питьевой воде, которая доставляется им исключительно машинами, сообщает azh.kz.

Для обеспечения чистой водой населения региона была построена магистральная водопроводная линия от скважины «Коянды». Проект был реализован поэтапно и должен был обеспечить водоснабжение семи сёл в округах Суйиндик и Азгир.

Строительство водопровода началось в 1995 году с выделением 459 миллионов тенге на участок до Суйиндика. Заказчиком стал Комитет водных ресурсов, подрядчиком — ТОО «ЖайықСтройГаз». В 2016 году на третью очередь второго этапа было выделено 411 млн тенге, подрядчиком выступило ТОО «РегионТранском». Эта сумма позволила проложить водопровод в семь сел, 156 млн тенге из которых были выделены из местного бюджета.

В 2019-2020 годах был построен ещё один участок магистрального водопровода от села Суйиндик до Асан и Уштаган на 795 млн тенге, а также установлены системы очистки воды в этих сёлах на сумму 351 млн тенге.

Однако, несмотря на большие расходы, жители продолжают использовать привозную воду, поскольку водоочистные установки не работают должным образом. Жители села Коныртерек сообщают, что магистральный водопровод не прошёл проверку из-за слишком тонких пластиковых труб, которые не выдержали давления.

— В каждом селе есть станции очистки воды, но водопровод не работает, и мы продолжаем жить в средневековье и пьем воду из колодцев. Водопроводные трубы есть, но они не решают проблему. И никто не может ответить, почему так, жалуются местные жители.

Отмечается, что ответственность за водоснабжение лежит на КГП «КазСушар», а уличные водопроводы в селах Балкудук и Азгир находятся на балансе аппарата акима Азгирского округа. В ответ на запрос о ситуации с водоснабжением, аким района Абат Жангалиев сообщил, что в 2022 году водопроводы в сёлах Асан и Уштаган были переданы в управление «Су Арнасы», но из-за неисправностей их вернули. На данный момент закуплены новые насосы, и их установка ожидается в ближайшее время.

Аким Азгирского округа Асылбек Анес объяснил, что техника не может обеспечить подвоз воды для нескольких домов, поэтому помощь возможна только для групп более 20 человек. Жители обратились за помощью к депутату, так как не смогли добиться решения проблемы от местных властей.

— Люди обратились ко мне, и я обратился к акиму Жангалиеву с просьбой выделить транспорт. В декабре были выделены машины для транспортировки воды, и хотя это машины для транспортировки сточных вод, их задействовали для доставки питьевой воды. В это время спекулянты начали взимать до двух тысяч тенге за тонну воды, что также является нарушением. Вмешательство заместителя акима области Кайрата Нуртаева помогло доставить воду, но что будет зимой? - задается вопросом депутат Мансур Куанышалиев.

Заместитель акима района Марат Хасанов признал, что никто не хочет брать на себя доверительное управление уличными водопроводами. Проблема с водоснабжением остаётся нерешённой, а вопрос необходимости компании, которая бы эффективно решала вопросы водоснабжения, остаётся актуальным