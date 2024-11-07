«Снять наличные до 8 ноября» — Нацбанк прокомментировал рассылку

Нацбанк пояснил, что они вместе с банками работают над внедрением стандарта ISO 20022 в платежные системы. Это не повлияет на оказание финансовых услуг клиентам.

В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение, где советуют снять наличные деньги до 8 ноября, так как с 11 ноября банки временно не будут работать, и переводы могут «зависнуть». Это связывают с переходом Казахстана на новый международный стандарт платежных сообщений ISO.

Нацбанк Казахстана пояснил, что они вместе с банками работают над внедрением стандарта ISO 20022 в платежные системы. Это не повлияет на оказание финансовых услуг клиентам.

— Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и другие останутся без изменений, — сообщили в Нацбанке.

Однако для настройки систем банки могут временно изменить график приема межбанковских платежей в выходные перед переходом на новый стандарт.

— Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года, — добавили в Национальном банке.

В Нацбанке уточнили, что стандарт ISO 20022 позволяет автоматизировать процессы, внедрять новые решения и снижать затраты за счет унифицированных моделей обмена данными между банками.