В августе через системы международных денежных переводов в Казахстан из России поступило 5,1 миллиард тенге, сообщили в аналитическом центре Первого кредитного бюро.

В августе через системы международных денежных переводов в Казахстан из России поступило 5,1 миллиарда тенге, сообщает аналитический центр Первого кредитного бюро со ссылкой на данные Нацбанка РК. Это на 12% ниже, чем месяцем ранее, и почти на треть ниже, чем в 2023 году.

— Значение стало номинально самым низким с марта 2022-го, а с учетом изменения цен – с февраля 2022-го. С поправкой на инфляцию уровень августа 2024-го ниже, чем уровень довоенного августа 2021-го года, — говорится в сообщении.

Сейчас из России через международные системы в Казахстан поступает 25,6% всех переводов.