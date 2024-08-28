В 2022 году Россию в рамках санкций после начала войны в Украине отключили от международной платежной системы SWIFT, Visa и Mastercard. Проблема коснулась не только россиян, но и казахстанских студентов, обучающихся в РФ.

Ранее в министерстве науки и высшего образования сообщили, что студенты из Казахстана "на протяжении последних пяти лет занимают лидирующее место по количеству иностранных студентов в России". Снижение было лишь в период пандемии. Так, в 2021-2022 учебному году в российских вузах учились до 67 тысяч студентов, на сентябрь 2023 года – более 61 тысячи человек.

Новоиспеченным казахстанским студентам и их родителям важнее всего понять, как безопасно перевести деньги и сколько времени это займет. Опытные родители, как правило, не переживают и пользуются помощью посредников, которую предлагают в группах для родителей студентов, обучающихся в России. Процесс простой: деньги отправляют в тенге на казахстанскую карту, а в России ребенок получает сумму в рублях. Посредник зарабатывает на разнице в обмене валюты. Такой же схемой пользуются и вахтовики, работающие в России и получающие зарплату в рублях на карту МИР. Они переводят рубли посреднику, который затем отправляет тенге на казахстанскую карту. Все переводы проходят по курсу, и разница опять остается у посредника.

— На самом деле не все так страшно как кажется. Во время всей этой шумихи мой ребенок находился на учебе. Деньги мы ему отправляем регулярно и с тех пор ничего не изменилось. Он у нас недалеко, конечно, но все же. Первое время, когда прочитала, что система международных переводов не работает, я отправляла деньги через знакомых и таксистов. Потом стали звонить в банки узнавать, как перевод сделать официально. У нас не все банки такие переводы принимают, но найти можно. Да, там комиссия есть и время это занимает, но зато надежно. Никто никого не оставит, как переводили деньги так и переводим, просто по времени чуть дольше занимает, — рассказала мама российского студента из ЗКО.

Такие переводы действительно ускоряют процесс и делают его проще. Однако, остается вопрос надежности: как быть уверенным, что деньги дойдут до получателя? Именно поэтому специалисты рекомендуют пользоваться только официальными системами переводов, которые обеспечивают безопасность и гарантии.

Долго, но безопасно

В Уральске есть четыре банка, через которые можно перевести деньги в соседнюю страну. Оператор Евразийского банка объяснил, что для перевода средств в Россию необходимо открыть мультивалютную карту, для чего потребуется посетить отделение банка с удостоверением личности. После открытия карты процесс перевода становится простым: деньги отправляются в тенге, и через пять дней они поступают получателю, который может снять их в рублях в банкомате. Однако оператор напомнил, что из-за санкций не все банки принимают переводы, поэтому рекомендовал использовать систему переводов "Золотая корона". Для этого нужно также посетить отделение банка с удостоверением личности, сообщить данные получателя (ФИО, страну и город получения перевода), а также указать свой и его мобильные номера.

В Российскую Федерацию можно отправить до 300 тысяч рублей, при этом комиссия составит 1% от суммы перевода. Деньги поступят получателю в течение 3-5 рабочих дней.

В BCC банке действует похожая схема переводов. Оператор рекомендует открыть счет для международных переводов и оформить карту в их банке, что можно сделать в любом отделении. Однако деньги в России можно будет снять только в банкоматах, поддерживающих платежные системы Visa или MasterCard. Международный SWIFT-перевод поступит в течение трех рабочих дней.

Оператор Halyk Bank сообщил, что переводы можно осуществлять через их приложение, но для этого получатель должен иметь счет для SWIFT-перевода, то есть открыть счет в любом банке России. По словам оператора, деньги поступают моментально. Также доступен перевод через сервис международных переводов "Золотая корона" по имени и фамилии получателя. Однако оператор не смог подтвердить, принимаются ли в соседней стране казахстанские карты.

Оператор VTB банка пояснила, что у них доступны переводы со счета на счет или с карты на карту. Для этого необходимо открыть счет или карту в их банке, а также обязательно открыть счет в России. Можно использовать карту российской системы МИР, которая у них оформляется в тенге, с автоматической конвертацией в рубли. Если оформлять электронную карту, это делается быстро, а выпуск пластиковой карты займет 7-10 рабочих дней и стоит 2000 тенге. Пополнить карту можно через кассу банка, терминал или Kiwi кошелек. Оператор также предупредила, что не все банки работают с картой МИР, поэтому стоит заранее уточнять возможность международного перевода. При снятии средств в России будет взиматься комиссия: 2% с виртуальной карты и 1,5% с пластиковой.

Из РК за рубеж денег отправили больше, чем получили

В 2022 году Россию в рамках санкций после начала войны в Украине отключили от международной платежной системы SWIFT, Visa и Mastercard, но не все банки.

Так, по информации издания 1000bankov.ru, некоторые из российских банков, включая системно значимые, продолжают работать со SWIFT. Среди них Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк и Газпромбанк. Также услуга доступна в других крупных банках, таких как АК Барс, МТС Банк, СПБ и ОТП Банк. Каждый банк сам устанавливает комиссии и ограничения для SWIFT-переводов. С уменьшением числа банков, работающих с системой, тарифы становятся менее выгодными для клиентов, но все же лучше, чем при переводах через "Золотую корону".

По данным аналитиков Ranking.kz, в 2023 году из Казахстана за рубеж отправили в три раза больше денег, чем получили. Среди стран, куда были отправлены через СДП денежные переводы из РК, лидером за январь–декабрь 2023 года стал Узбекистан: 264 миллиарда тенге. Следом идёт Россия, куда было отправлено 241,4 миллиарда тенге. Значительный объём также пришёлся на Турцию и Грузию.









