Ранним утром 25 апреля в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области произошло чудовищное преступление. В квартире на втором этаже произошел пожар. Огнеборцы обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и 30-летний мужчина были госпитализированы в реанимацию. Они были без сознания. Позже в больнице скончалась и женщина, у неё были ожоги 95% кожного покрова.

Также стало известно, что полицейские нашли на месте емкость с остатками горючего. Оказалось, что 31-летний мужчина приобрёл емкость с бензином на ближайшей АЗС. Это зафиксировали видеокамеры. Он оказался знакомым потерпевшей. Подозреваемого задержали по горячим следам. Он направлялся в Уральск. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

В июле следователи завершили расследование и дело направили в суд. Оно рассматривается в специализированном межрайонном уголовном суде Атырауской области под председательством судьи Заремы Хамидуллиной. На скамье подсудимых некий Оразбек Саясат, уроженец ЗКО. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статья уголовного кодекса - это убийство с особой жестокостью совершенное способом, опасным для жизни других людей, покушение на убийство, нарушение неприкосновенности жилища, умышленное уничтожение чужого имущества.

Между тем, в списке обвинения присутствует и статья 98 часть 3 УК РК. Дословно она звучит так: «Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. При изменении психического состояния осужденного, требующем стационарного лечения, помещение осужденного в психиатрический стационар или иное лечебное учреждение производится в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РК в области здравоохранения". Не исключено, что подсудимый страдает от психического расстройства, либо алко-, нарко-зависимостью.

Сейчас дело находится на стадии допроса свидетелей.


















