Способов немного. Главное, предупреждают эксперты, использовать только официальные системы, чтобы не попасть в руки мошенников. 8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников Иллюстративное фото из архива «МГ» Вопрос стал актуален со времён релокации россиян в Казахстан после объявления мобилизации в соседней стране. Сразу подчеркнём, ситуация с переводами регулярно меняется. Перед совершением перевода необходимо позвонить в банк и уточнить наличие возможности и условия. Россию в рамках санкций после начала войны в Украине отключили от системы SWIFT, следом это сделали международные платёжные системы Visa и Mastercard. Поэтому осуществить перевод со счёта на счёт этих систем между странами нельзя. В России работают две платёжные системы — своя «МИР» и китайский Union Pay. Карты «МИР» в Казахстане выпускает и обслуживает VTB банк. Карты UnionPay, согласно сайту системы, обслуживают Halyk Bank, Altyn Bank, Банк ЦентрКредит. В России их можно открыть в «Газпромбанке». Также есть системы переводов, для которых не надо открывать карты и счета. Одна из самых популярных — «Золотая Корона». Отправить деньги можно онлайн, через сайт системы. Комиссия зависит от суммы перевода. Например, за перевод 10 000 рублей придётся отдать ещё 198 рублей. Согласно сайтам банков, переводы осуществляют:
  • Евразийский банк, отправлять нельзя более 10 000 долларов по рыночному курсу Национального банка на дату платежа;
  • VTB банк, комиссия при отправке в РФ составляет 1% от суммы перевода, но не более 1 000 российских рублей;
  • Halyk bank, также ограничение — не более 10 тысяч долларов,
  • BCC bank.
Halyk bank также осуществляет переводы по системе MoneyGram. В день клиент может отправить два перевода в пределах 9 999 USD/7 000 EURO. Стоит отметить, что агентство Казахстана по финансовому мониторингу не регулирует работу частных систем перевода. Если возникнут проблемы или ошибки, решать их можно только напрямую с системой. В агентстве рассказали, что пока обращений из-за невозможности совершить ту или иную банковскую операцию от граждан России не поступало.
Если банк делает отказ, значит он мотивирован. Либо не хватает документов, либо клиент просит совершить операцию, выполнить которую невозможно. Обращений о том, чтобы простую операцию отказывали совершать в банках, не было, — сказал главный специалист управления внешних коммуникаций АРРФР РК Дмитрий Акмаев.
В проекте FinGramota.kz предупредили, что с возросшей необходимостью переводов активизировались мошенники — так называемые псевдо-посредники. Они предлагают отправить им деньги, а дальше за определённую комиссию обещают передать деньги на российские счета.
— Стоит понимать, когда вы отправляете перевод внутри системы — вводите SMS-код или используете биометрическую систему идентификации, вы подтверждаете, что перевод делаете добровольно. Если вы перевели сумму, а дальше её также перевели, сложно отследить дальнейшую судьбу денег. Вернуть их можно только через суд, — рассказали эксперты.
При этом гипотетически вернуть средства можно только в случае, если они отправлены на счета в банках Казахстана. Некоторые мошенники идут дальше и предлагают произвести оплату через Qiwi-кошелек, а эта система никак не регулируется.
Отправлять через системы переводов можно только человеку, которого вы хорошо знаете и доверяете, чтобы лично он получил ваши деньги, — подчёркивают специалисты FinGramota.kz.
Как же на практике? Россиянин Андрей, который с марта 2022 года живёт в Казахстане, рассказал о своём опыте.
— Я сталкивался с тем, что в call-центре банка вам говорят о некой возможности, по факту в одном отделении вам могут отказать, а в другом осуществить операцию. Такие моменты бывали и в России, поэтому я спокойно к этому относился и искал тот филиал, где всё получится. Порой, это оказывался филиал банка буквально через квартал или два. Теперь я пользуюсь только услугами, которые мне нужны внутри страны — оплата, перевод на карту внутри Казахстана, покупка в сети. С переводом денег родителям вопрос решился довольно быстро. Человек из моего же города приехал в Алматы, при этом он работает удалённо в России, деньги получает на карту российского банка. Я ему даю в тенге, он с рабочей карты переводит моим родителям. То есть по сути я решаю его вопрос с конвертацией валюты и заодно свой с переводом. Я знаю про системы переводов, что комиссия выходит немаленькая. Через онлайн-кошельки лично не сталкивался, но знакомые отправляли и сказали, что в России вывести деньги не смогли на карту, использовали их в дальнейшей для оплаты услуг. Мошенники, да, тоже слышал. Считаю вполне логичным — если тебе предлагают то, что ты сделать не можешь законно, значит тебя обманывает мошенник, — поделился Андрей.
Ситуация изменится? Недавно появилось сообщение, что «США и ООН задумались о подключении России к SWIFT». Однако следом эксперты обвинили российские СМИ в манипулировании, поскольку Америка не имеет отношения к системе, а ООН лишь обсуждает вопрос о возможности подключения «Россельхозбанка» к SWIFT для продления зерновой сделки. Речь о подключении других банков не идёт. Таким образом, пока говорить о том, что свободные карточные переводы между странами будут доступны, не приходится. Объем денежных переводов из Казахстана в Россию сильно вырос в этом году. За январь, февраль и март из Казахстана за рубеж с помощью систем денежных переводов отправили почти 200 млрд тенге, подсчитали аналитики Ranking.kz. В Россию — 48,1 млрд тенге или четверть от общей суммы. Данное направление стало лидером по росту – по сравнению с началом прошлого года объём переводов вырос сразу на 68,9%.