Способов немного. Главное, предупреждают эксперты, использовать только официальные системы, чтобы не попасть в руки мошенников.
Вопрос стал актуален со времён релокации
россиян в Казахстан после объявления мобилизации
в соседней стране. Сразу подчеркнём, ситуация с переводами регулярно меняется. Перед совершением перевода необходимо позвонить в банк и уточнить наличие возможности и условия
.
Россию в рамках санкций после начала войны в Украине отключили от системы SWIFT
, следом это сделали международные платёжные системы Visa и Mastercard. Поэтому осуществить перевод со счёта на счёт этих систем между странами нельзя.
В России работают две платёжные системы — своя «МИР» и китайский Union Pay.
Карты «МИР»
в Казахстане выпускает и обслуживает VTB банк
.
Карты UnionPay
, согласно сайту
системы, обслуживают Halyk Bank, Altyn Bank, Банк ЦентрКредит. В России их можно открыть в «Газпромбанке».
Также есть системы переводов, для которых не надо открывать карты и счета. Одна из самых популярных — «Золотая Корона»
. Отправить деньги можно онлайн, через сайт системы
. Комиссия зависит от суммы перевода. Например, за перевод 10 000 рублей придётся отдать ещё 198 рублей. Согласно сайтам банков, переводы осуществляют:
Halyk bank
- Евразийский банк, отправлять нельзя более 10 000 долларов по рыночному курсу Национального банка на дату платежа;
- VTB банк, комиссия при отправке в РФ составляет 1% от суммы перевода, но не более 1 000 российских рублей;
- Halyk bank, также ограничение — не более 10 тысяч долларов,
- BCC bank.
также осуществляет переводы по системе MoneyGram
. В день клиент может отправить два перевода в пределах 9 999 USD/7 000 EURO.
Стоит отметить, что агентство Казахстана по финансовому мониторингу не регулирует работу частных систем перевода
. Если возникнут проблемы или ошибки, решать их можно только напрямую с системой.
В агентстве рассказали, что пока обращений из-за невозможности совершить ту или иную банковскую операцию от граждан России не поступало.
— Если банк делает отказ, значит он мотивирован. Либо не хватает документов, либо клиент просит совершить операцию, выполнить которую невозможно. Обращений о том, чтобы простую операцию отказывали совершать в банках, не было, — сказал главный специалист управления внешних коммуникаций АРРФР РК Дмитрий Акмаев.
В проекте FinGramota.kz предупредили, что с возросшей необходимостью переводов активизировались мошенники
— так называемые псевдо-посредники. Они предлагают отправить им деньги, а дальше за определённую комиссию обещают передать деньги на российские счета.
— Стоит понимать, когда вы отправляете перевод внутри системы — вводите SMS-код или используете биометрическую систему идентификации, вы подтверждаете, что перевод делаете добровольно. Если вы перевели сумму, а дальше её также перевели, сложно отследить дальнейшую судьбу денег. Вернуть их можно только через суд, — рассказали эксперты.
При этом гипотетически вернуть средства можно только в случае, если они отправлены на счета в банках Казахстана. Некоторые мошенники идут дальше и предлагают произвести оплату через Qiwi-кошелек, а эта система никак не регулируется.
— Отправлять через системы переводов можно только человеку, которого вы хорошо знаете и доверяете, чтобы лично он получил ваши деньги, — подчёркивают специалисты FinGramota.kz.
Как же на практике?
Россиянин Андрей, который с марта 2022 года живёт в Казахстане, рассказал о своём опыте.
— Я сталкивался с тем, что в call-центре банка вам говорят о некой возможности, по факту в одном отделении вам могут отказать, а в другом осуществить операцию. Такие моменты бывали и в России, поэтому я спокойно к этому относился и искал тот филиал, где всё получится. Порой, это оказывался филиал банка буквально через квартал или два. Теперь я пользуюсь только услугами, которые мне нужны внутри страны — оплата, перевод на карту внутри Казахстана, покупка в сети. С переводом денег родителям вопрос решился довольно быстро. Человек из моего же города приехал в Алматы, при этом он работает удалённо в России, деньги получает на карту российского банка. Я ему даю в тенге, он с рабочей карты переводит моим родителям. То есть по сути я решаю его вопрос с конвертацией валюты и заодно свой с переводом. Я знаю про системы переводов, что комиссия выходит немаленькая. Через онлайн-кошельки лично не сталкивался, но знакомые отправляли и сказали, что в России вывести деньги не смогли на карту, использовали их в дальнейшей для оплаты услуг. Мошенники, да, тоже слышал. Считаю вполне логичным — если тебе предлагают то, что ты сделать не можешь законно, значит тебя обманывает мошенник, — поделился Андрей.
Ситуация изменится?
Недавно появилось сообщение, что «США и ООН задумались о подключении России к SWIFT». Однако следом эксперты обвинили российские СМИ в манипулировании, поскольку Америка не имеет отношения к системе, а ООН лишь обсуждает вопрос о возможности подключения «Россельхозбанка» к SWIFT для продления зерновой сделки. Речь о подключении других банков не идёт. Таким образом, пока говорить о том, что свободные карточные переводы между странами будут доступны, не приходится.
Объем денежных переводов из Казахстана в Россию сильно вырос в этом году.
За январь, февраль и март из Казахстана за рубеж с помощью систем денежных переводов отправили почти 200 млрд тенге, подсчитали аналитики Ranking.kz
. В Россию — 48,1 млрд тенге или четверть от общей суммы. Данное направление стало лидером по росту – по сравнению с началом прошлого года объём переводов вырос сразу на 68,9%.
