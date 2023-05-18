Проткнутая арматурой собака в Атырау: животное само получило травму
Момент травмирования попал на видео.
Скриншот с видео
Инцидент произошёл 17 мая возле школы в микрорайоне Нурсая. Волонтёр и зоозащитник Мамучар Карлович рассказал, что сообщение об этом он получил от своих коллег. Приехав на место, он обнаружил истекающую кровью собаку, которую в буквальном смысле насадили на арматурный прут. У неё открытая рана правого бедра с обоих сторон, задеты мышцы, связки и тазовая кость.
Волонтёр подозревал, что это дело рук живодёров. Что не удивительно, в городе это не редкость.
В полиции сообщали, что проводится проверка.
— В результате по видеозаписи выяснилось, что 17 мая около 12:00 собака сама получила травму, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона после проверки.
На кадрах, которых предоставило ведомство, видны очевидцы инцидента. Но почему-то собаке никто не помог. Пёс получил травму, судя по всему, во время игры с другими животными.
