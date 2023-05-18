– Сын один раз уже уходил из дома, но тогда всё обошлось. Он у меня не пьет, не курит, на учёте нигде не состоит, проблем со здоровьем тоже нет. На следующий день после пропажи мы написали заявление в полицию. Они узнали, что Бибол сдал свой телефон в ломбард, другой информации нет. Очень переживаем, — говорит женщина.

Мама подростка Заря Киясова сообщила, что её сын днём 15 мая вышел из дома в районе Зачаганска, направился к брату в район Старого аэропорта и пропал.В день пропажи Бибол был одет в коричневые брюки и тёмный верх. Рост молодого человека составляет 175 сантиметров, худощавого телосложения. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Бибола Айболулы, родственники просят сообщить по телефону 8 (747) 384-91-39 или 102.