Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации пресс-службы акима города, 18 мая с 20:00 будет перекрыт участок дороги на улице Мухита от улицы Жумагалиева до улицы Сарайшык. В связи с этим маршруты №1, 2, 3к, 6, 14, 16, 17, 19, 30д, 33, 38, 49, 51, 74, идущие с улицы Мухита до рынка, изменят направление движения по улице Карева, проспекту Назарбаева, улице Сарайшык. Кроме того, городские маршруты №3, 7, 39 изменят направление движения по улице К. Жумагалиева, улице Курмангазы, улице Карева, проспекту Н. Назарбаева и улице Сарайшык. Изменится схема маршрута №20 по улицам Исаева, Шевченко, Айтиева и Сарайшыка.Фото акимата Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.